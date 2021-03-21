ألف جنيه للعاملين بالجامعة والمشيخة.. تفاصيل منحة شيخ الأزهر بمناسبة شهر رمضان
كتب - محمود مصطفى:
قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.
كان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة، قرر صرف مكافأة مالية قدرها ألف جنيه لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ نظير جهودهم المخلصة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال رئيس الجامعة، إنه شدد على ضرورة صرف هذه المكافأة قبيل شهر رمضان المبارك لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعمال؛ نظرًا للجهد المبذول، ودعمًا لهم، وتخفيفًا عن كاهلهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
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