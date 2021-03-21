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فرص أمطار وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

01:07 ص الأحد 21 مارس 2021
فرص أمطار وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

أمطار _أرشيفية

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأحد سيكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما يتوقع أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (20% تقريبًا)، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21
الإسكندرية 30 19
وادي النطرون 35 19
طنطا 34 21
شبين الكوم 34 21
دمنهور 32 20
بلطيم 31 20
مطروح 31 16
السلوم 31 17
سيوة 34 20
بورسعيد 34 19
دمياط 34 19
الزقازيق 34 21
المنصورة 33 20
الإسماعيلية 34 21
السويس 34 21
العريش 33 19
رفح 33 18
رأس سدر 31 22
نخل 29 17
نويبع 31 22
طابا 29 20
كاترين 28 18
الطور 30 22
شرم الشيخ 33 22
الغردقة 34 20
مرسى علم 32 20
الفيوم 35 20
بني سويف 36 21
المنيا 37 20
أسيوط 38 20
سوهاج 38 21
قنا 38 21
الأقصر 39 22
أسوان 39 22
إدفو 39 22
أبوسمبل 38 23
الوادي الجديد 39 22
شلاتين 33 22
أبورماد 33 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22

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سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى طقس معتدل درجات الحرارة
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