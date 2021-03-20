أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

غدًا.. دورة تدريبية للمتحدثين الإعلاميين بالوزارات والمؤسسات بوزارة الإعلام

08:31 م السبت 20 مارس 2021
غدًا.. دورة تدريبية للمتحدثين الإعلاميين بالوزارات والمؤسسات بوزارة الإعلام

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

(مصراوي):

قالت وزارة الدولة للإعلام، في بيان لها اليوم السبت، إن غدًا الأحد، ستعقد الدورة الأولى لتدريب المتحدثين الإعلاميين للوزارات والمراكز الإعلامية.

وبحسب البيان، تستمر الدورة التدريبية لمدة 5 أيام بدء من الأحد وتضم 36 متحدثًا إعلاميًّا من 9 وزارات مختلفة، بالإضافة إلى متحدثين من 4 محافظات.

وزارة الإعلام دورة تدريبية للمتحدثين الإعلاميين أسامة هيكل دورة تدريبية

الخبر التالى:

الزراعة: معهد الصحة الحيوانية ينظم دورة لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194127

    عدد المصابين

  • 149256

    عدد المتعافين

  • 11512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:طقس بارد ليلًا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات بداية من هذا اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا