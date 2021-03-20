غدًا.. دورة تدريبية للمتحدثين الإعلاميين بالوزارات والمؤسسات بوزارة الإعلام
(مصراوي):
قالت وزارة الدولة للإعلام، في بيان لها اليوم السبت، إن غدًا الأحد، ستعقد الدورة الأولى لتدريب المتحدثين الإعلاميين للوزارات والمراكز الإعلامية.
وبحسب البيان، تستمر الدورة التدريبية لمدة 5 أيام بدء من الأحد وتضم 36 متحدثًا إعلاميًّا من 9 وزارات مختلفة، بالإضافة إلى متحدثين من 4 محافظات.
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