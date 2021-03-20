غنية بالزنك.. 6 أطعمة تساعد على تقوية المناعة لمواجهة كورونا

كتب- أحمد سعيد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان قائمة بالأطعمة الغنية بالزنك والتي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة، في منشور توعوي لها، اليوم السبت، إن هذه الأطعمة تشمل ما يلي:

1- اللحوم.

2- الدواجن.

3- الأسماك.

4- اللبن والزبادي.

5- الحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان.

6- البقول مثل العدس والفول والحمص والترمس.