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مطار القاهرة: سفر ووصول 209 رحلات لنقل 32 ألف راكب.. اليوم

03:05 م الجمعة 19 مارس 2021
مطار القاهرة: سفر ووصول 209 رحلات لنقل 32 ألف راكب.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، مغادرة ووصول 32 ألف راكب على متن 209 رحلات، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 وصول 100 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12 آلف راكبا، ومغادرة 109 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالي 20 آلاف راكبا، مع الحرص على إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

مطار القاهرة الدولي مصر للطيران الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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