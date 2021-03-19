مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة "إير بيز" الأوكرانية من كييف

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، الجمعة، أول رحلة طيران للخطوط الجوية إير بيز '' Bess Air lines'' الأوكرانية، قادمة من العاصمة كييف، وعلى متنها ١٨٠ سائحا .

قالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، قام المطار باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه، المتعارف عليه كعرف دولى متبع، أثناء استقبال أول الرحلات التى تصل إلى المطارات.

وأضافت المصادر، تبدأ الشركة بتسيير ٤ رحلات أسبوعياً إلى مطار الغردقة، وذلك حتى إنتهاء الموسم الصيفى.

واشارت المصادر إلى قيام إدارة العلاقات العامة بالمطار بتوزيع الشيكولاته والورود، وذلك على طاقم الطائرة والركاب، وتسهيل كافه الإجراءات مع الالتزام بالضوابط الاحترازية المتبعة في كافة المطارات المصرية .