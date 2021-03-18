وزيرة الصحة: اتخذنا عدة خطوات لدعم الأطقم الطبية

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- إسلام فاروق:



تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشكر إلى كافة الأطقم الطبية الذين يعملون بكل كفاءة وتفانِ في العمل لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أنهم أبطال التجربة المصرية في التصدي للفيروس".

كما أعربت الوزيرة عن خالص التعازي والمواساة لأسر أبطال من الأطقم الطبية الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية عملهم، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

جاء ذلك خلال كلمتها باحتفالية يوم الطبيب الـ 43، بعنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

وأشادت الوزيرة، بالجهود التي بذلتها الأطقم الطبية في تنفيذ المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" والتي تم من خلالها تقديم الخدمة الطبية لملايين المواطنين، والتي كان لها أثر كبير في النهوض بالمنظومة الصحية خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وإنقاذ حياة الآلاف من خلال حرصهم على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والوصول إليهم في أنحاء الجمهورية لتقديم خدمات الفحص والعلاج بالمجان، حيث إن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة أصبحت من أساسيات القطاع الصحي لخدمة المواطن المصري، فضلاً عن دورهم في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأشارت وزيرة الصحة، أنه بالتزامن مع يوم المرأة المصرية، فإن ۸۰% من العاملين في الفرق الطبية التي قامت بالمسح في مبادرات ۱۰۰ مليون صحة كانوا من الإناث بواقع 53 ألف سيدة، وأن 50% تقريبا من العاملين في الفرق الطبية التي قامت بالتشخيص والعلاج بالمبادرات كانوا من الإناث أيضا بواقع 10 آلاف سيدة، موجهة التحية والتقدير للعاملين بالقطاع الصحي من السيدات.

ولفتت الوزيرة إلى الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية في تقديم كافة سبل الدعم لأبطال الطواقم الطبية المصرية الذين لم يألو جهدًا في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ووضع مصلحتهم في المقام الأول، حيث سعت الوزارة لتطوير القدرات العلمية والعملية للأطقم الطبية من خلال تطوير نظام البرامج التدريبية والتكليف للأطباء المصريين على نظام الزمالة المصرية، حيث أتيح لهم التخصص بالزمالة المصرية منذ اليوم الأول للتخرج، وأصبح 100% من الأطباء لديهم فرص الحصول على الدراسات العليا، وذلك بعد أن كان قرابة 50% فقط منهم يحصل على فرصة للدراسات العليا.

وتابعت أنه تم إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، لإتاحة برامج التدريب لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة، من خلال إتاحة البرامج التدريبية لكافة الأطباء بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبي العالمية، كما تم اعتماد البرامج التدريبية بالزمالة المصرية بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية وإرسال بعثات للتدريب في تخصصات الجراحة والباطنة والطوارىء وطب الأسرة.

ولفتت الوزيرة إلى التعاقد مع كلية طب جامعة هارفارد لتدريب الأطباء على البرامج التدريبية لتدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكية وتم تخريج قرابة 1600 متدرب بالبرنامجين رغم الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى سعي الوزارة لمد سنوات الاتفاق مع كلية طب هارفارد لتوفير البرامج التدريبية لـ 6400 طبيب والحصول على الماجستير ل 60 طبيبًا، بما ينعكس بالإيجاب على المستوى المهني للأطباء وبالتالي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.​