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5 أعراض توضح.. متى تصبح مريضا بارتفاع ضغط الدم؟

06:00 ص الخميس 18 مارس 2021
5 أعراض توضح.. متى تصبح مريضا بارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، إنفوجرافيك يكشف أعراض ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الصحة، أن الشخص يصبح مصابا بارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط أكثر من 140/90 ميليمتر زئبقي عند قياسه عدة مرات في توقيتات مختلفة.

وجاءت الأعراض: (صداع - دوار - نزيف دم من الأنف - خفقان غير منتظم في القلب - طنين الأذن).

ارتفاع ضغط الدم وزارة الصحة ضغط الدم

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