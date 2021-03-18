5 أعراض توضح.. متى تصبح مريضا بارتفاع ضغط الدم؟
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، إنفوجرافيك يكشف أعراض ارتفاع ضغط الدم.
وأوضحت الصحة، أن الشخص يصبح مصابا بارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط أكثر من 140/90 ميليمتر زئبقي عند قياسه عدة مرات في توقيتات مختلفة.
وجاءت الأعراض: (صداع - دوار - نزيف دم من الأنف - خفقان غير منتظم في القلب - طنين الأذن).
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