قومي المرأة يشيد باحتفال رئيس الوزراء بوزيرات الحكومة
كتب- نور العمروسي:
أشاد المجلس القومي للمرأة باحتفال رئيس الوزراء بالوزيرات في عيد المرأة المصرية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان لها، عن بالغ سعادتها وفخرها بذلك الاحتفال الذي يؤكد على إيمان الدولة المصرية بالدور الكبير للمرأة في جميع المجالات عبر التاريخ وتقديرا لكل إسهاماتها في بناء الوطن.
وأكدت مرسي، على أن وزيرات مصر دائما على قدر الثقة ومثال يحتذى به وقدوة لكل إمرأة مصرية في التفاني وحب الوطن.
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