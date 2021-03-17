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لجنة "دفاع الشيوخ" تعقد 3 اجتماعات لمناقشة خطة عملها.. الأسبوع المقبل

01:20 م الأربعاء 17 مارس 2021
لجنة "دفاع الشيوخ" تعقد 3 اجتماعات لمناقشة خطة عملها.. الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة الفريق أسامة الجندي، ثلاثة اجتماعات على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء؛ لمناقشة خطة عمل اللجنة.

ويشار إلى أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أسفرت عن فوز الفريق أسامة أحمد الجندي، برئاستها، وذلك بالتزكية.

وفاز على مقعدَي الوكالة بالتزكية كل من اللواء محمد جاد (وكيلًا أول)، واللواء طارق نصير (وكيلًا ثانيًا)، بينما حصد النائب خالد إسماعيل فوزي مقعد أمانة السر بالتزكية.

وتختص لجنة الدفاع والأمن القومي، وفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعدد من الاختصاصات؛ وهي:

- أمن الدولة الخارجي ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.

- شؤون القوات المسلحة.

- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومَن في حكمهم، وهيئة الشرطة.

- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.

- الطوارئ.

- مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

- ما يتصل بشؤون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.

مجلس الشيوخ أسامة الجندي خالد إسماعيل فوزي لجنة الدفاع والأمن القومي

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