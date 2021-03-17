كورونا في 24 ساعة| اكتشاف سلالة جديدة وموعد انتهاء الفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 322 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148089 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

كورونا اليوم: اكتشاف سلالة جديدة للفيروس.. وهذه اللقاحات لن تحميك من المتغيرات

واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000

مجدي بدران: وضع كورونا في مصر آمن ولابد من عدم إهمال الإجراءات الاحترازية

دولة جديدة تعلق استخدام لقاح "استرازينيكا"

رئيس الطب الوقائي: أسترازينيكا من أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

عوض تاج الدين: أعلى نسبة تطعيم للقاح كورونا عالميًا وصلت 20%

"الأعلى منذ بداية العام".. تركيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا في 2021

هيئة صحية بريطانية تحقق في حالتي إصابة بسلالة جديدة لكورونا اكتشفت بالفلبين

"بعدما عبرنا الأولى والثانية هل ستتعرض مصر لموجة ثالثة؟".. مستشار الرئيس يجيب

الفلبين تعلن حظر تجوال لمدة أسبوعين بعد ارتفاع إصابات كورونا

تجاوز المرحلة الصعبة.. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات إصابة الإبراشي

طبيب بالمستشفى الملكي بلندن: تحور "كورونا يفتح المجال لمنح جرعة ثالثة

"التأجيل الثالث".. الصحة العالمية: إرجاء نشر تقرير مصدر كورونا للأسبوع المقبل

كورونا والتدخين: تفاصيل دراسة أجريت على 7 آلاف مريض

متى سنعلن النصر على كوفيد -19؟

هيئة سعودية: لم نرصد أي حالات لجلطات الدم أو التخثر بسبب لقاحات كورونا

الإمارات: تطعيم 52.6%من الفئة وحظر الخيام الرمضانية

دول في الاتحاد الأوروبي ترغب في آلية تصحيح لتوزيع اللقاح

الجزائر تمدد حظر التجوال في 16 ولاية لمكافحة كورونا

بريطانيا: إعطاء 26.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أفريقيا تسجل 108 آلاف وفاة و4 ملايين إصابة بـ"كورونا"

الحكومة العراقية تعلن قرارات جديدة للوقاية من كورونا