إغلاق 3 عيادات وإزالة مخالفات بناء.. محافظة الجيزة تكشف جهودها خلال 24 ساعة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة أجهزتها بمختلف الأحياء والمراكز والمدن جهودها اليومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية.

وفي هذا الإطار، نجح مركز ومدينة الصف بالتعاون مع الإدارة الصحية والجهات الأمنية، في إغلاق 3 عيادات غير مصرح لها بمزاولة النشاط ضمن حملة لضبط المخالفات بنطاق المدينة.

وبحسب بيان صحفي، نجح حي الهرم بإيقاف حالتي بناء مخالف بحدائق الأهرام وكفر غطاطي حيث تم إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك، كما تم إيقاف أعمال حفر لتركيب وصلات صرف صحي عشوائية بشارع المنشية، وتم مصادرة خلاطة خرسانة وحفار وإيداعها مخازن الحي، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ أعمال تسليك وتطهير لشبكة الصرف الصحي بشارع خالد بن الوليد من نزلة السمان، وتركيب عدد 4 أغطية صرف صحي بشارع الفريق محمد على فهمى تقسيم مدكور، وشنت إدارة الإشغالات عدد من الحمالات الليلية لضبط مخالفات المقاهي والمحال بشوارع (المريوطية، اللبيني، الطالبية، العطور، ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحي.

وأنهى مركز ومدينة العياط أعمال التطوير الخاصة بمدخل قرى كفر شحاتة بالمتانيا، كفر قاسم، ميت القائد، طهما، جرزا.

وانتهى حي العمرانية من إصلاح كسر بماسورة لمياه الشرب بناصية شارع العدوى مع ترعة الزمر، وتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله، كما تستكمل أجهزة الحي أعمال تطوير شارع ترعة الزمر حيث تم فرد طبقة الدقشوم بعدد من القطاعات إلى جانب الانتهاء من تركيب البلدورات الخاصة بالأرصفة والجزيرة الوسطى بعدد من القطاعات الأخرى.

وبالتعاون مع مديريتي الزراعة والري يستكمل مركز ومدينة الحوامدية أعمال تطهير ترعة سقارة قطاع العجزية.

وخلال حملة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال بعدد من الشوارع الحيوية، تمكنت إدارة الإشغالات بحي بولاق الدكرور من التحفظ على عدد 2 عربات فول و5 عربة كرو، و2 سيارة نقل لشروعها في إلقاء المخلفات بالطرق، 750 كرسي متنوع، 23 أنبوبة بوتاجاز متنوعة، وإيقاف أعمال إنشاءات وتشطيب لــ 4 محال تجارية و13 تروسيكل وسيارة بيع وترويج للمنتجات الخاصة بأحد العلامات التجارية للمكرونة و23 توك توك، تم إيداعها جميعاً مخازن الحى، كم تستكمل إدارة الطرق أعمال الرصف الخاصة بشوارع (أبوشلبى، مسجد أبوالخير) وتركيب بلاط انترلوك بشارع عبدالحفيظ أبو الخير.

ولمنع التجمعات قام مركز ومدينة منشأة القناطر بفض سوق أم دينار والتنبيه على المواطنين من الباعة والمترددين على السوق بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمعاونة الدولة على احتواء المرض، ورصدت أجهزة المتابعة والتفتيش بالمدينة تنفيذ أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية بقرية المنصورية حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

وفي ذات الشأن أزال مركز ومدينة البدرشين حالتين بناء مخالف عبارة عن حوائط خرسانية على مساحة 500م2 وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 150 م2 مقام على أرض زراعية بسقارة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاك، كما تمت أعمال تطهير سوق الإثنين بقرية مزغونة، وتركيب 20 كشاف ليد على طريق المريوطية وتوزيع صناديق القمامة الجديدة بعدد من شوارع المدينة.

وتمكنت حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بحي العمرانية من إعادة الانضباط بشارع مستشفى الصدر من خلال رفع معوقات الحركة المرورية وإغلاق وتشميع المقاهي والمحال المخالفة وإزالة الإعلانات غير المرخصة بمركز شباب قرية صول بمركز ومدينة أطفيح تم عقد فعاليات مبادرة (خلفتك مسئوليتك) لتوعية المواطنين بسلبيات الزيادة السكانية وإصدار عدد 500 بطاقة رقم قومي للسيدات بمساهمة من المجلس القومي للمرأة من إجمالي مبادرة لإصدار عدد 2000 بطاقة رقم قومي للسيدات بقرى مركز ومدينة أطفيح.