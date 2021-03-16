فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض الإسكندرية التاسع للكتاب
(مصراوي):
قرر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب، لمدة ثلاث أيام خلال الفترة من 16 حتى 18 مارس 2021، في مقر هيئة الكتاب كورنيش النيل رملة بولاق.
ويقام المعرض بأرض كوتة بالشاطبي، في الفترة من 25 مارس وحتى 3 أبريل 2021.
يأتي ذلك عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض الكتاب مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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