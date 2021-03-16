أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

​​فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض الإسكندرية التاسع للكتاب

03:00 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
​​فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض الإسكندرية التاسع للكتاب

الهيئة المصرية العامة للكتاب

(مصراوي):

قرر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب، لمدة ثلاث أيام خلال الفترة من 16 حتى 18 مارس 2021، في مقر هيئة الكتاب كورنيش النيل رملة بولاق.

ويقام المعرض بأرض كوتة بالشاطبي، في الفترة من 25 مارس وحتى 3 أبريل 2021.

يأتي ذلك عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض الكتاب مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

الخبر التالى:

تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:40 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا