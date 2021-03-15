أنتم فوق رؤوسنا.. جبالي يخاطب الأطباء والمهندسين أعضاء البرلمان

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن رجال القضاء والقانون من أعضاء مجلس النواب يركزون بشكل كبير على عنصر الدقة، خلال مناقشة مواد أي قانون.

ووجه جبالي حديثه إلى النواب خلال الجلسة العامة، قائلًا: نحن معشر القضائيين والقانونيين لدينا عنصر التدقيق، وعلى النواب من الأساتذة والأطباء والمهندسين أن يتحملونا.. أنتم فوق رؤوسنا.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وافق على 5 مواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، ويستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم الإثنين مناقشة باقي المواد.

ووافق البرلمان على المادة 31 وجاء نصها كالآتي: لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.

ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة، وذلك حسب نوع الشركة.

ووافق المجلس على المادة 35، وجاء نصها كالآتي: يقدم طلب الصلح الواقي من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات، وترتيبها، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين، ونوعه، والتمويل المقترح، مع بيان مقداره، وفائدته، وجهة التمويل، ومدته، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.

ووافق المجلس على المادة 41 ونصها كالآتي: يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة في مجال التحليل المالي المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس، ويدون أمين الصلح يوميًّا جميع الأعمال المتعلقة بالصلح في دفتر خاص يضع قاضي الصلح توقيعه أو ختمه عليه، ولأطراف الصلح الاطلاع عليه.

ووافق على المادة 42 ونصها: يجوز الطعن على قرارات قاضي الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوي الشأن، وتنظره المحكمة في أول جلسة على ألا يشترك قاضي الصلح في نظر الطعن، ويكون الحكم الصادر فيه نهائياً.

ووافق المجلس أيضًا على المادة 55 ونصها: يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

ووافق المجلس على المادة 57، ونصها: يعين قاضي الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادًا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته.

ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلًا خاصًّا مفوضًا بالرأي في حضور الاجتماع، ويدعو قاضي الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيًّا أو مؤقتًا للحضور في أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف.

ويجوز لقاضي الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها.