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أقل فائدة في التاريخ.. تفاصيل تنفيذ مبادرة إسكان متوسطي ومحدودي الدخل

01:28 ص الإثنين 15 مارس 2021
أقل فائدة في التاريخ.. تفاصيل تنفيذ مبادرة إسكان متوسطي ومحدودي الدخل

محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إجراءات تنفيذ مبادرة تمويل إسكان متوسطي ومحدودي الدخل، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأوضح الإتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن البنك جاهز للمشاركة بقوة في تنفيذ مبادرة تمويل شراء وحدات إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%.
وأضاف أن المبادرة تتضمن 100 مليار جنيه بفائدة 3 بالمئة، مشيراً إلى أن آلية تنفيذ المبادرة ستكون حتى 30 سنة بأقل سعر فائدة في التاريخ.
وتابع أن التمويل العقاري أدخل شريحة أكبر من المواطنين تحت مظلة الشمول المالي، طبقا لآخر الإحصائيات، حيث وصلت إلى 52 بالمئة.

مبادرة التمويل العقاري السيسي بنك مصر

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