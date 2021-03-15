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​وزيرة الصناعة للنواب: لائحة المشروعات الصغيرة تصدرها الحكومة خلال أيام

01:30 ص الإثنين 15 مارس 2021
​وزيرة الصناعة للنواب: لائحة المشروعات الصغيرة تصدرها الحكومة خلال أيام

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والقائم بأعمال رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات ستصدر من مجلس الوزراء خلال أيام.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات أخدت مراحل متعددة من المراجعة، حتى وصلت لآخر محطة وهو مجلس الدولة الذي أجرى بعض التعديلات، وتم تسليم النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء في 4 مارس الماضي، ومن المتوقع أن يعتمدها مجلس الوزراء للإصدار خلال الأيام المقبلة.

وأشارت جامع إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الإجراءات لفض التشكابات بين الوزارات التي كانت تعيق من عمل المشروعات في مصر.

لائحة المشروعات الصغيرة مجلس الوزراء قانون المشروعات وزارة التجارة والصناعة

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