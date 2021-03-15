أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

"مشروعات النواب" توافق على قرار السيسي بتعديل البروتوكول التنفيذي بين مصر وإيطاليا

12:06 ص الإثنين 15 مارس 2021
"مشروعات النواب" توافق على قرار السيسي بتعديل البروتوكول التنفيذي بين مصر وإيطاليا

مجلس النواب

(مصراوي):

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (17) لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، المعدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، بحضور ممثلي الحكومة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكدت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، علي أن البروتوكول يستهدف دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الشباب علي إقامة مثل هذه المشروعات، ويأتي في ظل اهتمام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة، ولأهميتها في الحد من البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم تحقيق عملية التنمية.

مجلس النواب إيطاليا السيسي

الخبر التالى:

ضياء رشوان: أنفقنا 27 مليون جنيه على مشروع العلاج خلال عامين بعجز وصل لـ17 مليون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الزمالك يسقط أمام الترجي وينتظر "المستحيل" في دوري الأبطال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا