إجادة القراءة والكتابة.. القوى العاملة تكشف 10 حقوق للعمالة بعد إلغاء الكفيل السعودي

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن إلغاء نظام الكفيل السعودي منح العمالة الوافدة بالسعودية 10 حقوق، أبرزها حرية التنقل الوظيفي والسفر والعودة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه الوزير عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

من ناحيته، أكد الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ "إلغاء نظام الكفالة" بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم 14 مارس 2021.

وقال عبدالرزاق، إن "إلغاء نظام الكفالة" أعطى 10 حقوق جديدة للعمالة الوافدة منها: حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل، وحرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا، ويحق العامل التنقل من وظيفة لأخي في أثناء سريان عقده بشروط، وللعامل حق مغادرة المملكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل، والحصول علي الخدمات عبر منصتي "ابشر" و"قوي"، وإلغاء النظام يشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، واختبار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول علي التأشيرة، وإجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على التأشيرة.

وأشار الملحق العمالي، إلى أن المبادرة استثنت من هذه القواعد مهن "السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني".