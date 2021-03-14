فتح باب الحجز للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

(مصراوي):

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال اجتماعها الأول اليوم الأحد، في مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب الحجز للناشرين في الفترة من 4 أبريل المقبل حتى 4 مايو، للاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021.

وكانت هيئة الكتاب أعلنت فتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب لعام 2020 في 10 مجالات منذ بداية شهر مارس، وتستمر في استقبال الأعمال حتى نهاية مارس الجاري.

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