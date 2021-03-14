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ضربة قاصمة لأهل الشر.. أبو العينين يشيد بإعلان السيسي "الجمهورية الثانية"

02:59 م الأحد 14 مارس 2021
ضربة قاصمة لأهل الشر.. أبو العينين يشيد بإعلان السيسي "الجمهورية الثانية"

محمد أبو العينين

كتب- نشأت علي :

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بيوم الشهيد، من أن مصر تسير نحو إعلان الجمهورية الثانية، كان بمثابة ضربة قاصمة لأهل الشر والمتربصين بمصر وأمنها.

وأضاف أبو العينين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: "نصر على أن ننتمي إلى الدول الكبرى، ونحقق أحلامنا لتنفيذ الحلم الكبير، وكنا نسمع الأخبار الملفقة ويكون مصدرها مدفوعًا مأجورًا، ونعلمها جيدًا".

وتابع وكيل مجلس النواب: "علينا أن نقوم بحوار مع كل دول العالم، ولا نكون كرد فعل، وثقوا أن هناك ناس محترمة في الخارج تحب تسمع، وفيه ناس مأجورة أكل عيشها الهجوم على مصر".

ولفت أبو العينين إلي ضرورة لفت النظر إلى المشروعات القومية الضخمة في العاصمة الإدارية، وما يحدث من مشروعات كبيرة في الصحة والتعليم هو رسالة موجعة لمَن يكرهون مصر.

محمد أبو العينين لسيسي مجلس النواب

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