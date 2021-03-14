​​​برلماني: مزاعم وأكاذيب "حقوق الإنسان" تتجدد كلما اتخذت مصر خطوات الإصلاح

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الاتهامات الصادرة في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر هي مزاعم وأكاذيب تتجدد كلما اتخذت مصر خطوات كبيرة في الإصلاح وبناء الدولة المصرية.

وأوضح هلال، في بيان صحفي له اليوم السبت، أن الكثير من المنظمات الدولية أصبحت تستخدم في الهجوم على دول مستقرة وخرجت عن الحيادية والاستقلالية التي تتمتع بها، مؤكدًا أن مصر دولة ذات سيادة مستقلة ولا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، حققت معدلات كبيرة في التنمية والنهوض؛ وهو ما يسهم في استقرار الوطن، مؤكدًا أن النجاحات الداخلية تواجه بحرب ضد مصر في المنظمات الدولية؛ وهو ما يؤكد وجود نية سيئة وتربص واضح بمصر.

وأشار هلال إلى أن مصر نجحت على المستوى الدولي في منع حرب أهلية في ليبيا وفرض الاستقرار فيها عن طريق دعم مؤسساتها المنتخبة وتلاشي دور الميليشيات والإرهابية المسلحة؛ وهو ما يعود بالنفع على الأشقاء في ليبيا، مضيفًا أن إعادة استقرار الشرق الأوسط تتنافى مع استراتيجية العديد من الدول التي وقعت على بيان الأمم المتحدة؛ وهو ما يوضح حجم التناقض الموجود لديهم.

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