أكثر الكلمات إنتشاراً

برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

​​​​ادعاءات تروجها منظمات مشبوهة.. "الحرية المصري" ينتقد بيان "حقوق الإنسان" بشأن مصر

02:00 ص الأحد 14 مارس 2021
​​​​ادعاءات تروجها منظمات مشبوهة.. "الحرية المصري" ينتقد بيان "حقوق الإنسان" بشأن مصر

المهندس ممدوح محمد محمود

كتب- نشأت علي:

أعرب حزب الحرية المصري برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود، اليوم السبت، عن رفضه واستنكاره الشديد الادعاءات المغلوطة التي وردت في البيان المشترك لعدد من الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد الحزب رفضه الشديد التدخل في الشأن الداخلي لمصر، مشددًا على أن البيان اعتمد على معلومات وادعاءات مغلوطة يروجها "سماسرة" حقوق الإنسان، والمنظمات المشبوهة التي يديرها قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، التي تحصل على تمويلات مشبوهة لتشويه الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في جميع المجالات خلال زمن قياسي.

وأوضح حزب الحرية المصري أن قانون مكافحة الإرهاب وتعديلاته صدر لمواجهة الجماعات الإرهابية التي استهدفت أمن واستقرار الدولة المصرية، ولحماية سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه من الخطر، ولتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لها، وأن إدراج بعض التنظيمات والأفراد على قوائم الإرهاب يتم وفقًا للضوابط القانونية والقضائية؛ وهي ضوابط معمول بها في دول العالم.

وشدد الحزب على أن البيان "مسيس" ويكيل بمكيالَين؛ حيث تجاهل البيان ما تحقق من إنجازات لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، والمبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري، والمشروع القومي للإسكان، وتطوير العشوائيات، ومبادرة 100 مليون صحة التي شملت أكبر عملية مسح في التاريخ للقضاء على فيروس سي، وانتهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة، والمشروع القومي للطرق، وبناء 24 مدينة بمواصفات عالمية، فضلًا عن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفئات المجتمع.

وأعرب حزب الحرية المصري عن دعمه وتأييده قرار وزارة الخارجية بتسليط الأضواء على أوجه القصور داخل الدول الموقعة على البيان المشترك؛ بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

حزب الحرية المصري الأمم المتحدة حقوق الإنسان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190280

    عدد المصابين

  • 146803

    عدد المتعافين

  • 11256

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا