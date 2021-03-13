الصحة: 6 قواعد أساسية للحماية من فيروس كورونا
كتب- أحمد جمعة:
نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 6 قواعد أساسية للحماية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إن الـ6 قواعد كالتالي..
1- البقاء في المنزل: في حال ظهور أي أعراض الاتصال فورًا بالخط الساخن.
2- التنظيف والتطهير المستمر.
3- التباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن متر.
4- غسل الأيدي داخل وخارج المنزل.
5- الابتعاد عن التجمعات.
6- ارتداء الكمامة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
190280
عدد المصابين
-
146803
عدد المتعافين
-
11256
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
120013187
عدد المصابين
-
96518448
عدد المتعافين
-
2658363
عدد الوفيات
إعلان