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الصحة: 6 قواعد أساسية للحماية من فيروس كورونا

11:28 م السبت 13 مارس 2021
الصحة: 6 قواعد أساسية للحماية من فيروس كورونا

ارشيفية

كتب- أحمد جمعة:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 6 قواعد أساسية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن الـ6 قواعد كالتالي..

1- البقاء في المنزل: في حال ظهور أي أعراض الاتصال فورًا بالخط الساخن.

2- التنظيف والتطهير المستمر.

3- التباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن متر.

4- غسل الأيدي داخل وخارج المنزل.

5- الابتعاد عن التجمعات.

6- ارتداء الكمامة.​

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وزارة الصحة فيروس كورونا الحماية من فيروس كورونا

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