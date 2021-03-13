الصحة: 6 قواعد أساسية للحماية من فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 6 قواعد أساسية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن الـ6 قواعد كالتالي..

1- البقاء في المنزل: في حال ظهور أي أعراض الاتصال فورًا بالخط الساخن.

2- التنظيف والتطهير المستمر.

3- التباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن متر.

4- غسل الأيدي داخل وخارج المنزل.

5- الابتعاد عن التجمعات.

6- ارتداء الكمامة.​