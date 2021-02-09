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"الصوت والضوء": تكليف حكومي بإنارة العمارات المطلة على "ممشى أهل مصر"

03:39 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
"الصوت والضوء": تكليف حكومي بإنارة العمارات المطلة على "ممشى أهل مصر"

ممشى أهل مصر

كتب – يوسف عفيفي:

كشف محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء التابعة لوزارة قطاع الأعمال، عن تكليف مجلس الوزراء للشركة بوضع تصور لـ"إنارة وتطوير" العمارات المطلة على "ممشى أهل مصر" بكورنيش النيل.

وأكد عبدالعزيز لمصراوي، أن التكليف فخر لـ"الصوت والضوء" أن تشارك في مثل هذا العمل كونها منطقة مهمة ووجهة سياحية ممتازة وتظهر أعمال وجهد الجميع بشكل أكثر وأفضل، مشيرا إلى وضع شبه تصور لأعمال التنفيذ، ونأمل أن يحوذ رضا مجلس الوزراء.

وتابع: وضعنا فيديو تصور ـ "تخيلي"ـ بالإنارة المتوقعة لقصر النيل والعمائر المطلة على الممشى، حيث يظهر الفيديو "شكل تخيلي لإضاءة العمائر من الخارج" وذلك بطول الممشى بالكامل من أول كوبري أبو العلا وحتى مجرى العيون.

وعن التكلفة الإجمالية للمشروع، أكد عبدالعزيز، أنها لم تحدد بعد، معربا عن أمله أن ينال التصور أولا رضا الحكومة، ويسند إليها أعمال التطوير، بجانب السعي تباعا على شرف إسناد إنارة "ممشى أهل مصر ذاته بشكل رسمي" من أول المسار كله بالكامل وذلك من أول كوبري أبو العلا وحتى مجرى العيون.

وعن إنارة "ممشى أهل مصر" ذاته، أكد أن مجلس الوزراء لم يكلف الشركة رسميا بشأن التدخل لإنارة "الممشى" لكن ما تم هو المطالبة بوضع تصور لإنارة العمارات التي تطل على النيل بطول الكورنيش وتم عمل شبه تصور ونأمل في أن يحذو القبول، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الرد رسميا بشأن العمارات.

الصوت والضوء ممشى أهل مصر

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