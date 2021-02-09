كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات وحسم عودة الدراسة.. وأنباء مقلقة عن اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 323 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132698 حالة حتى اليوم.

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