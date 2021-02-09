​​وزيرة البيئة: القيادة السياسية وجهت بضرورة ربط الملف البيئي بالبعد الاقتصادي

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة ربط الملف البيئي بالقطاع الاقتصادي، وتم بالفعل العمل على ثلاث محاور رئيسية في هذا الصدد، أولها الحد من التلوث، الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتابعت اليوم الاثنين، أمام مجلس النواب: "بالإضافة للموضوعات العامة ومنها التغيرات المناخية، وكان الأهم العمل عل ملف تلوث الهواء، أخطرها ما يؤثر على الصدر، وبسبب إجراءات عاجلة تم تخفيض نسبة الملوثات التي تؤثر على الصدر بنسبة 24%".

وتابعت فؤاد: "تم عمل برنامج للسيدات لتصليح الحنفيات، وبالفعل استطاعت المرأة أن تثبت كفائتها ف هذا الصدد أيضا، وهذا كله يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الطاقات والموارد البشرية، خاصة وأن ووزارة البيئة مسئولة عن التنسيق والتخطيط ومنح نماذج تجريبية، وفكرة اتحضر للأخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية بدأت بمجموعة من الرسائل البسيطة للمواطنين، وتم ربط الرسائل بحياة المواطن وأتت ثمار على الأرض بعد ربط الرسائل بشكل مباشر بحياة المواطنين".