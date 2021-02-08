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شديد البرودة ليلًا وتحذير من الأرصاد.. تعرف على طقس الثلاثاء بالدرجات

09:53 م الإثنين 08 فبراير 2021
شديد البرودة ليلًا وتحذير من الأرصاد.. تعرف على طقس الثلاثاء بالدرجات

الطقس

(مصراوي):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، الثلاثاء، وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

كما توقع الخبراء أن يسود طقس دافئ نهارًا رياح معتدلة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، بارد ليلًا، أما على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد فيكون الطقس دافئًا نهارًا، شديد البرودة ليلًاـ والرياح معتدلة.

الظواهر الجوية

حذر خبراء الأرصاد من الشبورة المائية الصباحية اليوم على الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية إلى ومن القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي، على سطح الأرض يتزامن مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة

القاهرة 27: 15

الإسكندرية 24: 14

طنطا 27: 14

سيوة 27: 08

الزقازيق 27: 14

المنصورة 27: 14

الإسماعيلية 28: 12

بني سويف 27: 10

المنيا 27: 10

قنا 28: 11

الطقس

الطقس هيئة الأرصاد الجوية الشبورة المائية

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