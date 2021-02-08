فازت بأعلى الأصوات.. صورة مونوريل أكتوبر تتصدر غلاف الـENR الأمريكية
(مصراوي):
تصدرت صورة من مشروع مونوريل 6 أكتوبر، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق، غلاف مجلة الـENR الأمريكية الشهيرة والمتخصصة في مجال التشييد.
الصورة للمصور أيمن نظير من إدارة العلاقات العامة والإعلام، التقطها للعمال أثناء عمل تقفيصة لأحد الأساسات العميقة بالمشروع.
وكانت المجلة أجرت مسابقة لاختيار أفضل صور من مواقع العمل، على مستوى العالم واختيرت الصورة المصرية ضمن أفضل 5 صور، قبل أن تجري استفتاء لاختيار إحداها لطباعتها على غلاف المجلة، وحصلت صورة مشروع مونوريل 6 أكتوبر على أعلى الأصوات.
الخبر التالى:"تشريعية النواب" تقر نهائيًا لائحة الشيوخ: تحجيم الدور الرقابي وعدم السفر للخارج إلا بإذن
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
169640
عدد المصابين
-
132375
عدد المتعافين
-
9651
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
106637014
عدد المصابين
-
78313627
عدد المتعافين
-
2326007
عدد الوفيات
إعلان