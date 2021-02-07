"قومي حقوق الإنسان" يعلن نتائج زيارته لشمال سيناء

كتب- محمد نصار:

أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعثته الخامسة إلى محافظة شمال سيناء خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير 2021 التقى خلالها بعدد كبير من المواطنين الذين تضرروا من الأعمال الإرهابية في منازلهم ومزارعهم وأنفسهم.

ووفق بيان اليوم، قامت البعثة بعدد من الزيارات الميدانية إلى الجامعة وميناء العريش، كما التقى الوفد بلفيف من قيادات المجتمع المدني وتفقد الأسواق.

وقد لمس الوفد من خلال جولاته الميدانية التقدم الملموس في الحالة الأمنية وبداية مسار الاستقرار، وفي الوقت نفسه لمس تطلعات المواطنين للمزيد من الإجراءات التي تيسر حياتهم اليومية وتنقلاتهم.

والتقى أعضاء الوفد بالمحافظ وكبار معاونيه من رؤساء الجهاز التنفيذي للمحافظة، وتركز حوارهم حول أمرين: أولهما عرض الوفد للشكاوى للمقترحات التي تلقاها من المواطنين وتطلعهم للاستجابة لها، وثانيهما رد الجهاز التنفيذي لمسار الإصلاحات والمخططات المعنية بتطوير المحافظة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وقد تركزت المناقشة حول مطالب المواطنين في سياق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها الحق في التعويض العادل، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في العمل، وأثر توسعة ميناء العريش البحري والتغيير الجذري الذي سيشمل خارطة المنطقة، شكاوى أسر الشهداء والمصابين، وبعض المطالب الملحة مثل عودة العمل بالمحكمة والتي توقفت منذ حادث الاعتداء على القضاة، وتيسير إجراءات التنقل.