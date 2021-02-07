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وزير الأوقاف: زيادة بدل الخطبة للأئمة لـ120 جنيهًا.. و3 آلاف خطيب غير معيّن

06:41 م الأحد 07 فبراير 2021
وزير الأوقاف: زيادة بدل الخطبة للأئمة لـ120 جنيهًا.. و3 آلاف خطيب غير معيّن

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

(مصراوي):

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك إجراءات تتم لسد العجز في عدد الأئمة، وقال إنه هناك 653 خطيب مكافأة تم تعيينهم كأئمة على درجة مالية وظيفية، وإن عدد الخطباء غير المعينين في حدود 3 آلاف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، اليوم الأحد، لمناقشة ما جاء في بيان الوزارة الذي ألقاه جمعة أمام المجلس بجلسة الثلاثاء الماضي، فيما يخص: (الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، وشئون الدعوة الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية).

وتابع الوزير: "يوجد نحو 4 آلاف واعظ، وفتحنا الباب لجميع المحالين إلى المعاش من الأئمة، وهناك أساتذة الجامعة متطوعون، وآخرون يحصلون على مكافأة، حيث تم رفع المكافأة من 75 إلى 250 جنيهًا للخطبة، مع التدرج من هذا المبلغ".

واستكمل وزير الأوقاف: "دخلنا العام الماضي من الموارد الذاتية أنفقناه بالكامل، وفي خطة العام الجاري يبلغ مليار و200 مليون، منها أكثر من 600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأئمة".

وأشار إلى أنه تم رفع بدل الخطبة من 100 إلى 120 جنيهًا، وأوضح أن سيتم استئناف مسابقة خطباء المكافأة خلال الفترة المقبلة، بعد وقفها بسبب ظروف جائحة كورونا.

وتابع وزير الأوقاف: "الدولة حريصة على أن يكون وضع الإمام في أفضل ما يكون، وهذه توجيهات القيادة السياسية".

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدل الخطبة للأئمة

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