في انتظار إخطار الداخلية.. رئيس البرلمان يعلن موعد خلو مقعد "الجمال"

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس ينتظر إخطار وزير الداخلية بوفاة النائب سعد الجمال.

وأوضح رئيس البرلمان، أنه بعد ذلك سيتم إعلان خلو مقعده، ليتم مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات، لتعلن عن بديله في القائمة الاحتياطية.

يشار إلى أن ابنته أسماء هي البديل له في القائمة الاحتياطية الوطنية من أجل مصر عن قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد.