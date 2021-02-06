استعادت مكانتها بقوة.. "طاقة النواب": مصر ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز المسال عالميًّا

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر استعادت مكانتها بقوة للعودة إلى سوق الغاز المسال العالمي كواحدة من أكبر 10 مصدرين في العالم .

وأضاف عوض الله، في بيان له اليوم السبت، أن مصر عادت إلى تلك المكانة مع اقتراب تشغيل مصنع دمياط للإسالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية، مؤكدًا أن ذلك دليل قاطع على نجاح مصر بعد الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع البترول والغاز المصري .

وأشاد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بما جاء من قضايا مهمة في حوار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع "جلف إنتليجنس"، نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية؛ خصوصًا تأكيد الوزير أنه من المتوقع إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة بنهاية فبراير المقبل بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك بعد توصل شركة

"إيني وناتورجي" والحكومة المصرية إلى اتفاق مطلع ديسمبر الماضي .

يُذكر أن مصنع دمياط للإسالة سوف ينتج نحو 4.5 مليون طن من الغاز المسال في العام؛ لتصل قدرة مصر الإجمالية إلى 12.5 مليون طن.