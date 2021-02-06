ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من السبت 6 فبراير حتى الجمعة 12 فبراير.
وأشارت الهيئة في بيان اليوم، أنه يوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية على القاهرة والوجه البحر والسواحل الشمالية.
وأوضحت الهيئة، أن اعتبارا من الأحد حتى الجمعة المقبل، يوجد استقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.
وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد".
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