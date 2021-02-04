استقرار وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد استقرار الأحوال الجوية وتحسن حالة الطقس عقب موجة التقلبات الحالية.
وقالت الهيئة، إنه اعتبارا من الأحد 7 فبراير 2021 وحتى الأربعاء 10 فبراير سيكون هناك استقرارا في حالة الطقس.
وأوضحت: "كما يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد".
الخبر التالى:بيانك شهادة فشل.. نائب المحلة يهاجم وزيرة الصحة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
167525
عدد المصابين
-
130912
عدد المتعافين
-
9460
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
104841773
عدد المصابين
-
76486463
عدد المتعافين
-
2275444
عدد الوفيات
إعلان