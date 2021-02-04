استقرار وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد استقرار الأحوال الجوية وتحسن حالة الطقس عقب موجة التقلبات الحالية.

وقالت الهيئة، إنه اعتبارا من الأحد 7 فبراير 2021 وحتى الأربعاء 10 فبراير سيكون هناك استقرارا في حالة الطقس.

وأوضحت: "كما يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد".​