رعدية وغزيرة.. "الأرصاد" تكشف خريطة سقوط الأمطار الجمعة والسبت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس غدا الجمعة وبعد غد السبت.

وجاءت توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الجمعة 5 فبراير

- أمطار متوسطة على مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية) حتى فترة الظهيرة.

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة وقد تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش) والوجه البحري (البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية)، ومدن القناة (الإسماعيلية - السويس).

- أمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس (شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين).

- أمطار على مناطق من جنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر (ارتفاع الموج من 3.5-4.5 متر).

السبت 6 فبراير

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

- شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر (ارتفاع الموج من 2-3 متر).



وأكدت هيئة الأرصاد، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.​