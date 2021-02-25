عند شراء شقة جديدة.. تعرف على الطرق الصحيحة للتنازل أو تغيير عداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يواجه بعض المواطنين بعض الصعوبات عند تغيير محل الإقامة سواء بشراء عقار جديد أو آخر يسكن به البائع، وفي تلك الحالة يضطر المشتري لتغيير العدادات الموجودة باسمه.

ويشرح "مصراوى" الخطوات الصحيحة المتبعة وأيضا المستندات المطلوبة ومراكز خدمة المحافظات لتغيير اسم صاحب عداد الكهرباء، وفقًا لبوابة الحكومة الإلكترونية المتعلقة بخطوات التنازل عن عداد الكهرباء وهي كالتالي:-

- تقديم تنازل موثق من صاحب الاشتراك "المتنازل"، إلى المتنازل إليه من الشهر العقاري، في حالة عدم ذهاب المتنازل مع المتنازل إليه لمقر الشركة.

- تقديم مستند الملكية للعين موثق من الشهر العقاري وفي أحد بنوده الاشتراك "رقم الحساب".

- تقديم آخر فاتورة كهرباء.

- بيان سداد المديونية من رصيد أقساط أو تسويات.

- سداد الرسوم اللازمة لتغيير العداد.

خطوات تغيير اسم المتعاقد على العداد

- يستوفي المشترك نموذج طلب تغيير اسم العداد.

- يقدم المنتفع الأصلي تنازلا عن العداد أمام المسؤول المختص سداد التسويات المستحقة إن وجد.

- سداد الرسوم المقررة وتبلغ 100 جنيه إضافة إلى رسوم الضريبة.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي.

- عقد التمليك أو مستند الحيازة.

- تنازل رسمي من المنتفع الأصلي أو توكيل منه.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

محافظة كفر الشيخ "شركة شمال الدلتا".

محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

محافظة بورسعيد "شركة القناة".

محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

محافظة الشرقية "شركة القناة".

محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".