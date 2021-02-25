المصيلحي يتفقد عدة مشروعات تموينية وتنموية في أسوان اليوم

القاهرة - (أ ش أ):

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بأن الهدف من جولاته المستمرة بالمحافظات، هو الوقوف على ما تم من إنجازه في قطاعات الوزارة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المصيلحي -في بيان- أن جولته بمحافظة أسوان اليوم سوف تشمل عددًا كبيرًا من المشروعات التموينية منها زيارة مصنع سكر إدفو، للاطمئنان على عمليات التطوير الموجودة به وعمليات إنتاج السكر بشقيه البنجر وقصب السكر.

وأضاف سوف تشمل الجولة والتي سيرافقه فيها أشرف عطية محافظ أسوان، تفقد مطحن ادفو وصومعة ادفو، كما تشمل الجولة تفقد هايبر الشيخ هارون والذي تبلغ مساحته 754 مترًا وبه ثلاجات تجميد، وهايبر العقاد والذي تبلغ مساحته 370 مترًا بالمدينة، ثم مخزن الجملة بالشيخ هارون والبالغ مساحته 920 مترًا للاطمئنان على ما تم به من تطوير وميكنة للتأكد من ضبط المنظومة، وضبط الوارد والصادر السلعي والأرصدة أيضًا.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة الدكتور محمد عاطف إن هناك تطويرًا كبيرًا بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة تمتد من القاهرة وحتى أسوان، مشيرًا إلى ميكنة جميع مخازن الجملة التابعة للشركة والتي يصل عددها إلى 699 مخزن جملة.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد قام بعدد كبير من الجولات الميدانية في الشهرين الماضيين شملت محافظات (بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – الإسكندرية – القليوبية – الأقصر - المنيا).

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