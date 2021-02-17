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أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 24 ساعة

05:00 ص الأربعاء 17 فبراير 2021
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 24 ساعة

سقوط أمطار

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأربعاء والظواهر الجوية المتوقع حدوثها، حيث تشهد القاهرة نشاط رياح وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية.

وتابعت الهيئة: "تشهد مناطق الإسماعيلية والسويس والشرقية والمنوفية والفيوم وبنى سويف، أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.​

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة

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