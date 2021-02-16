أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

من أصل 31 ألفا.. توزيع 120 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة

12:36 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد نصار:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، 120 وثيقة من أصل 31 ألف وثيقة تأمين على الحياة مستهدف توزيعها على العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أن وثيقة التأمين تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برعاية وحماية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، لافتا إلى أن الوثيقة تغطي التأمين من خطر الحوادث والإصابات والعجز الكلي والجزئي والوفاة .

وأضاف المحافظ أن تكلفة هذه الوثيقة تتحملها الدولة دون أن يتحمل العامل أي تكلفة، مشيرا إلى أن الدولة لن تترك أي عامل من تلك الفئة وستوفر له الحماية والرعاية اللازمة.

وأكد محافظ القاهرة، على أن العامل المصرى يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في البناء .

وثيقة تأمين على الحياة العمالة غير المنتظمة محمد سعفان

الخبر التالى:

"النواب" يوافق نهائيًّا على قانون إعفاء عوائد سندات الاكتتاب (في الخارج) من الضرائب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 174426

    عدد المصابين

  • 135349

    عدد المتعافين

  • 10050

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تحدثت عنه أمام السيسي.. من هو السيد المحسناوي "بطل النجيلة"؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا