وزيرة الصحة: مصر واليابان انتهجتا نفس الأسلوب في التعامل مع كورونا

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد سكان دولتي مصر واليابان، يساوي عدد سكان إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأضافت: عملنا 10 ملايين تحليل، اتوفى في مصر واليابان أكثر من 16 ألف شخص، لكن في الدول المذكورة أكثر من 300 ألف.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن ذروة الموجة الأولى كانت في يونيو الماضي، وأصدرنا وقت إجراءات للتعايش مع فيروس كورونا.​