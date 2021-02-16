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وزيرة الصحة: مصر واليابان انتهجتا نفس الأسلوب في التعامل مع كورونا

11:11 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
وزيرة الصحة: مصر واليابان انتهجتا نفس الأسلوب في التعامل مع كورونا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد سكان دولتي مصر واليابان، يساوي عدد سكان إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأضافت: عملنا 10 ملايين تحليل، اتوفى في مصر واليابان أكثر من 16 ألف شخص، لكن في الدول المذكورة أكثر من 300 ألف.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن ذروة الموجة الأولى كانت في يونيو الماضي، وأصدرنا وقت إجراءات للتعايش مع فيروس كورونا.​

هالة زايد مصر اليابان فيروس كورونا

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