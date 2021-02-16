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وزيرة الصحة تكشف: اختلافان في إدارة أزمة كورونا بمصر عن باقي الدول

11:08 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
وزيرة الصحة تكشف: اختلافان في إدارة أزمة كورونا بمصر عن باقي الدول

هالة زايد وزيرة الصحة


كتب - أحمد جمعة:
كشفت الدكتورة هالة زايد، عن اختلافين في إدارة أزمة كورونا بين مصر وباقي الدول، منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقالت "زايد" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية، وعدد من الافتتاحات بقطاع الصحة، إن هناك دول أجرت اختبارات "PCR" بشكل يومي للمواطنين، بينما أجرت مصر هذه الاختبارات بشكل مستهدف للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بالمرض.

وأضافت أن الاختلاف الثاني يتمثل في التعامل مع "الإغلاق الكلي"، فهناك دول ما زال لديها إغلاق كامل والذي يعني عدم خروج المواطن من منزله للعمل، بينما قامت مصر بإغلاق جزئي لبعض الأنشطة خلال الموجة الأولى لبعض الوقت في توقيت محدد، وحافظنا على استراتيجية الاقتصاد والصحة بشكل أثار دهشة كثير من الدول.

وزيرة الصحة هالة زايد فيروس كورونا المجمع الطبي بالاسماعيلية

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