كورونا في 24 ساعة| 611 إصابة وتوجيهات السيسي بشأن الطلاب و20 قرارًا حول الدراسة والامتحانات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 322 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134960 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع كبير بالوفيات.. الصحة تعلن بيان ليوم الأحد

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

حرية اختيار استكمال الدراسة.. 3 توجيهات رئاسية جديدة بشأن التعليم

كورونا حول العالم: الإصابات تبلغ 108.6 مليون حالة

"لن تحدث قبل شهر يوليو".. التعليم توضح موقف امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم يكشف نظام الحضور بالمدارس الدولية

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. تجنب هذه العادة إذا كنت مريضا

امتحانات النقل والثانوية والحضور في المدارس.. 20 قرارًا جديدًا لوزير التعليم

مضاعفات قاتلة.. دراسة تحذر من مخاطر كورونا الشديد عند الأطفال

وزير التعليم: توفير لقاح كورونا لجميع العاملين في المنظومة التعليمية

بريطانيا تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بكورونا

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي وجّه بالحفاظ على صحة الطلاب بشكل أساسي

وزير التعليم العالي: مصر في طريقها لتقديم نتائج أبحاثها في لقاح كورونا لهيئة الدواء

طارق شوقي يكشف تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وزير التعليم: نعيش في ظرف إستثنائي.. وأنقذنا الفصل الدراسي الثاني

كورونا حول العالم: الإصابات تبلغ 108.7 مليون حالة

الصحة العالمية: اكتشاف 3 إصابات بفيروس الإيبولا في غينيا

بتر 3 أصابع لمريضة بسبب فيروس كورونا

الإعانات وتحفيز عودة السائحين.. 5 ملفات لدعم "السياحة" في مواجهة كورونا

وزير التعليم العالي: استئناف الدراسة بالجامعات 27 فبراير.. ويكشف حقيقة الامتحانات الأونلاين

طارق شوقي: إجراء امتحان الثانوية مهما كلفنا الأمر

طارق شوقي: القرارات المُعلنة نهائية واتُخذت بعد مشاورة الخبراء المتخصصين

بريطانيا: عودة الأطفال إلى المدارس في 8 مارس مع انخفاض حالات كورونا بنسبة 80٪

التشيك تعيد فرض حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

قيود أكثر صرامة بأربع أقاليم إيطالية بعد قفزة في إصابات كورونا

الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

لبنان يباشر حملة التطعيم ضد كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 6 إصابات إضافية بسلالات كورونا المتحورة والإجمالي يبلغ 94

المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا