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الصحة تطالب بمنع الأطفال عن شرب الشاي: يعرضهم لهذا المرض

02:17 م الأحد 14 فبراير 2021
الصحة تطالب بمنع الأطفال عن شرب الشاي: يعرضهم لهذا المرض

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

طالبت وزارة الصحة والسكان، بمنع الأطفال عن شرب الشاي مع الوجبات وبعدها؛ لأنه يمنع امتصاص الحديد ويعرضهم للأنيميا.

وفي منشور توعوي نشرته الوزارة اليوم، نصحت باستبدال الشاي بكوب صغير من الأعشاب الطبيعية مثل النعناع التيليو، أو الينسون، مع مراعاة عدم الإفراط في استخدام السكر.

أو كوب صغير من العصير الطبيعي المُحضّر في المنزل.

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هالة زايد وزارة الصحة الشاي الأنيميا

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