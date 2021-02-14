الصحة تطالب بمنع الأطفال عن شرب الشاي: يعرضهم لهذا المرض
كتب - أحمد جمعة:
طالبت وزارة الصحة والسكان، بمنع الأطفال عن شرب الشاي مع الوجبات وبعدها؛ لأنه يمنع امتصاص الحديد ويعرضهم للأنيميا.
وفي منشور توعوي نشرته الوزارة اليوم، نصحت باستبدال الشاي بكوب صغير من الأعشاب الطبيعية مثل النعناع التيليو، أو الينسون، مع مراعاة عدم الإفراط في استخدام السكر.
أو كوب صغير من العصير الطبيعي المُحضّر في المنزل.
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