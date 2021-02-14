الصحة: ضبط 181 طن أغذية فاسدة بـ 3 محافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 181 طن و841 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بمحافظات (القاهرة، القليوبية، البحيرة)، في الفترة من 7 إلى 10 فبراير الجاري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وأشار "مجاهد" في بيان اليوم، إلى أنه تم المرور على 10 منشآت غذائية خاصة بتصنيع الزيوت والعصائر و"البلح" بتلك المحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم ضبط وإعدام 181 طن و 841كيلو أغذية متنوعة للشك في صلاحيتها وتغير خواصها الطبيعية، كما تم سحب 49 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم تحرير 79 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 9 منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأغذية التي تم ضبطها كان من المتوقع طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد "عيد" استمرار تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.