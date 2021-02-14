أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

خروجا على القيم الدينية.. البرلمان يرفض مقترحا بشأن "لجنة قيم الشيوخ"

01:06 م الأحد 14 فبراير 2021
خروجا على القيم الدينية.. البرلمان يرفض مقترحا بشأن "لجنة قيم الشيوخ"

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

رفض مجلس النواب بجلستة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي اقتراح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، والذي اقترح حذف عبارة "تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى" وكان المجلس قد وافق على المادة المنظمة لاختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ.

ووفقا للمادة 31 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مجلس النواب المستشار حنفي جبالي النائب فريدي البياضي

الخبر التالى:

وضع حجر أساس مستشفى الطوارئ.. مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات 6 أكتوبر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا