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"وحدات مدعومة".. "القاهرة الجديدة" يحذر من إعادة شراء شقق الإسكان الاجتماعي

09:10 م السبت 13 فبراير 2021
"وحدات مدعومة".. "القاهرة الجديدة" يحذر من إعادة شراء شقق الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

حذر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، من إعادة شراء شقق الإسكان الاجتماعي من الحاجزين، والتي يتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن شقق الإسكان الاجتماعي، المعلن عنها من قبل أشخاص على "فيسبوك"، مدعومة من الدولة وعليها حظر بيع.

وأكد غنيم، أنه ممنوع بيع الشقق أو التنازل عنها أو تأجيرها، محذرًا المواطنين من التعامل على وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

ويوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي، وهي تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر، وتأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز.

وتصل معاقبة من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى رد الوحدة السكنية.

ومكن معرفة الطريقة القانونية لبيع شقق الإسكان الاجتماعي والضوابط والشروط من هنا

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الإسكان الاجتماعي مدينة القاهرة الجديدة شقق الإسكان الاجتماعي

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