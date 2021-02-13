لحسم موقف الدراسة والامتحانات.. بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقالت مصادر لـ"مصراوي"، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الترتيبات النهائية وحسم الموقف النهائي لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء امتحانات الترم الأول بالمدارس والجامعات، وطرح السيناريوهات في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل استكمال العام الدراسي، غدًا الأحد، في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة .

اقرأ أيضًا:

- بعد توقعات ذروة كورونا.. مصدر بالتعليم: تصريحات الصحة تصعب عودة الدراسة

- الوزارة جاهزة.. مصدر بالتعليم يكشف آخر مستجدات امتحانات الفصل الدراسي الأول

- الترم الثاني في هذا الموعد.. مصدر بـ"التعليم" يكشف خطة استكمال العام الدراسي

- "الترم يبدأ بالامتحانات وتقسيم الحضور".. ننشر ملامح خطة التعليم لاستكمال الدراسة

- بعد تجاوز منحنى خطر كورونا.. ما سيناريوهات عودة الترم الثاني في المدارس؟

- شهر زيادة.. مصدران يكشفان موعد امتحانات الجامعات وجدول الفصل الثاني

اقرأ أيضًا..

بعد قليل.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء