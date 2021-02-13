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لحسم موقف الدراسة والامتحانات.. بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي

06:01 م السبت 13 فبراير 2021
لحسم موقف الدراسة والامتحانات.. بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقالت مصادر لـ"مصراوي"، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الترتيبات النهائية وحسم الموقف النهائي لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء امتحانات الترم الأول بالمدارس والجامعات، وطرح السيناريوهات في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل استكمال العام الدراسي، غدًا الأحد، في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة .

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