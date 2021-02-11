"دمغ الموازين": 5 محاضر لمحطات وقود وضبط 30 مخالفة
كتب- مصراوي:
قال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة شنت عدة حملات رقابية على محطات الوقود والشركات.
وأوضح رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمحطات وقود، كما تم تحرير 5 محاضر موازين بسكول، و8 محاضر موازين تجارية أفراد، و14 محضر ميزان ماركت، و3 محاضر موازين صاغة، كما تم تحرير 3 محاضر ماكينات تعبئة، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.
كما أكد رئيس المصلحة أنه تم دمغ 1.014.420 سبيكة ذهب، وتم دمغ 410.054 سبيكة فضة ، وتم دمغ 167.880.4 جرام عيار 21، وكذلك 174.489.9 جرام ذهب عيار 18، و 2161 جرام فضة.
وأكدت المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.
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