"دمغ الموازين": 5 محاضر لمحطات وقود وضبط 30 مخالفة



كتب- مصراوي:

قال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة شنت عدة حملات رقابية على محطات الوقود والشركات.

وأوضح رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمحطات وقود، كما تم تحرير 5 محاضر موازين بسكول، و8 محاضر موازين تجارية أفراد، و14 محضر ميزان ماركت، و3 محاضر موازين صاغة، كما تم تحرير 3 محاضر ماكينات تعبئة، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

كما أكد رئيس المصلحة أنه تم دمغ 1.014.420 سبيكة ذهب، وتم دمغ 410.054 سبيكة فضة ، وتم دمغ 167.880.4 جرام عيار 21، وكذلك 174.489.9 جرام ذهب عيار 18، و 2161 جرام فضة.

وأكدت المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.