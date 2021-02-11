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"دمغ الموازين": 5 محاضر لمحطات وقود وضبط 30 مخالفة

06:55 م الخميس 11 فبراير 2021
"دمغ الموازين": 5 محاضر لمحطات وقود وضبط 30 مخالفة

أرشيفية


كتب- مصراوي:
قال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة شنت عدة حملات رقابية على محطات الوقود والشركات.

وأوضح رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمحطات وقود، كما تم تحرير 5 محاضر موازين بسكول، و8 محاضر موازين تجارية أفراد، و14 محضر ميزان ماركت، و3 محاضر موازين صاغة، كما تم تحرير 3 محاضر ماكينات تعبئة، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

كما أكد رئيس المصلحة أنه تم دمغ 1.014.420 سبيكة ذهب، وتم دمغ 410.054 سبيكة فضة ، وتم دمغ 167.880.4 جرام عيار 21، وكذلك 174.489.9 جرام ذهب عيار 18، و 2161 جرام فضة.

وأكدت المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.

دمغ الموازين البنزين مخالفات محطات الوقود

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