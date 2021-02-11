وهدان: تمثيل الهيئة البرلمانية للوفد مسئولية.. ونقود الحزب في فترة غاية في الخطورة

كتب- نشأت علي:

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن اختياره ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد مسئولية كبيرة، خاصة في ظل التوترات التي يشهدها الحزب، لذلك نقود الحزب في فترة غاية الخطورة، مؤكدا أن الوفد كان دائما يمثل حزب المعارضة داخل المجالس البرلمانية.

وكان المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، أعلن اختيار النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للوفد، وإخطار مجلس النواب، وكافة المؤسسات الحكومية بذلك.

وحصل "وهدان" المولد عام 1971 على بكالوريوس تجارة ، ودبلوم في العلوم السياسية، كما تقلد العديد من المناصب المهمة منها وكيل مجلس النواب السابق، والرئيس الشرفي السادس لحزب الوفد، ونائب رئيس الاتحاد البرلماني الأفريقي منذ عام 2015 ونائب رئيس مجلس القبائل العربية.

وشغل منصب مساعد رئيس حزب الوفد ، ومسئول شئون الوفد للقبائل العربي، كما مثل مصر في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية في البرلمان السابق، وكان عضو المجلس المحلي لبورسعيد منذ أكثر من 23 عامًا.