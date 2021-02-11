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السيسي يعرب عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين مصر والأردن على مختلف المستويات

03:10 م الخميس 11 فبراير 2021
السيسي يعرب عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين مصر والأردن على مختلف المستويات

جانب من الاستقبال

كتب- محمد نصار:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلعه لمواصلة التنسيق القائم بين مصر والأردن على مختلف المستويات، سواء ثنائياً أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لاسيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن رئيس الوزراء الأردني نقل تحيات ملك الأردن للرئيس السيسي، معرباً عن حرص الأردن على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيداً بحسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الأردن، وذلك في ضوء ما يتمتع به البلدان الشقيقان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلاً عن بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة.

وتم التطرق إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق المصري الأردني في هذا الإطار، خاصةً في ظل نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية يوم 8 فبراير الجاري، حيث تم تأكيد أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.

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